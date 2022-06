Współczesność w japońskim stylu!

Kierujemy się do drzwi, które przed chwilą znajdowały się przed nami, to one stanowią właściwe wejście główne do tego domu. We wnętrzu czeka na nas wspaniały przedpokój pod dobrze znanym nam już zadaszeniem. W tej części wyłożono je większymi deskami oraz otwarto dużym świetlikiem. Widoczna na zdjęciu harmonia drewna i bieli będzie towarzyszyć nam cały czas podczas trwania naszego spaceru. Często wspominamy o tym pisząc o architekturze Azji. Tutaj bardzo ważne są różnice poziomów. W przedpokoju zostawiamy wszelkie zmartwienia zewnętrznego świata i udajemy się wyżej, ku domowej oazie. Nasi architekci zaprojektowali tutaj fantastyczne w swojej prostocie meble: ławeczkę i półkę oparte o czarny, metalowy słup.