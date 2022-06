Wiosenne porządki w szafie!

Nawiązując do estetyki, zadbajmy też o to, by nasza szafa zachęcała do odwiedzin i przy okazji systematycznego utrzymywania w niej porządku. Dlatego postarajmy się o identyczne wieszaki dla wszystkich rzeczy, które nie tylko będą ładnie wyglądały, ale też dadzą nam jaśniejszy obraz tego co powinniśmy dokupić do naszej niepełnej garderoby. Plastikowe wieszaki z całą pewnością nadadzą się do lżejszych rzeczy, zaś drewniane muszą być do marynarek i innych części garderoby, które muszą mieć lepsze podparcie, by utrzymywały swój pierwotny kształt na długi czas. Do tego pomyślmy o pięknym, wiosennym zapachu w szafie, który będzie odświeżał nasze ubrania podczas przechowywania.

