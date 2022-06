Szafa do przedpokoju – 10 propozycji

Często do aranżacji przedpokoju podchodzimy sztampowo i tak samo wygląda to w przypadku doboru odpowiednich mebli, jednak nawet w tym pomieszczeniu nie muszą one być zwykłe i oklepane. Szafa pancerna, która od razu przykuwa uwagę jest ciekawym wyborem, ponieważ nadaje się zarówno do wnętrz industrialnych, jak i minimalistycznych jako ciekawy kontrast. Jeśli chcemy odpuścić sobie dekoracje w przedpokoju, to zawsze możemy postawić na zjawiskową szafę. Taki mebel staje się kultowym elementem pomieszczenia i z pewnością zachwyci niejednego gościa. Musimy pamiętać, że to właśnie w przedpokoju tworzy się pierwsze wrażenie o naszym domu, a co za tym idzie, wyczuciu estetycznym.