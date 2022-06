Dom dla wielbicieli minimalizmu!

Dom z zewnątrz prezentuje się bardzo nietypowo. Jego konstrukcja zawierająca dwie, nałożone na siebie bryły może przypominać niektórym z Was słynną grę logiczną – Tetris. Taki układ sprawia, że cały obiekt zdecydowanie wyróżniał się spośród innych domów znajdujących się w okolicy. Nie ma wątpliwości co do tego, że ten budynek emanuje ogromną świeżością, ponieważ do jego elewację zdobi śnieżnobiały kolor. Stanowi on podstawową barwę wszystkich minimalistycznych aranżacji. Przemyślcie wykorzystanie tego rozwiązania tworząc własną elewację swoich czterech ścian!