Shabby chic: czy to koniec? Prawda czy fałsz?

Styl shabby chic na całym świecie zjednał sobie rzesze zwolenników. Jego fenomen polega na niezwykle delikatnej, urokliwej i przytulnej kompozycji, która na myśl przywodzi miłe wspomnienia wiejskich wakacji na prowincji. To połączenie klasycznej elegancji i wytwornego stylu ze staromodnym klimatem. Shabby chic to nic innego jak stylistyka urządzania wnętrz, w której wykorzystujemy stare bądź celowo postarzane meble, dodatki utrzymane w jasnej pastelowej kolorystyce. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat romantycznej stylizacji wnętrz to zachęcamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu.

Zapewne zastanawiacie się skąd w ogóle wziął się pomysł i nazwa tego typu wnętrz. Otóż już 25 lat temu w Santa Monica powstał pierwszy sklep, którego asortyment dedykowany był temu stylowi. Jego założycielką była autorka książek o aranżacji wnętrz, Rachel Ashwell. Miłość do starodawnych, pięknych mebli i dodatków wpoili jej rodzice, bowiem matka zajmowała się restaurowaniem porcelanowych lalek, natomiast tata sprzedażą rzadkich egzemplarzy książek, po czym rozpoczął handel antykami w Londynie. Miłość do ponadczasowego piękna przerodziła się w sposób na życie i zarabianie pieniędzy. Sam termin shabby chic w dosłownym tłumaczeniu oznacza nędzny, sfatygowany szyk. A wszystko przez wygląd mebli, które mają na sobie odbite piętno czasu. Mieszkanie urządzone zgodnie z założeniami stylu prezentuje się nieco paradoksalnie, ponieważ ogólny wygląd zapiera wdech w piersiach, to magiczna, przytulna przestrzeń, która kipi kobiecością i romantyzmem. Jednak, gdyby się przyjrzeć meblom, ich nawierzchniom itp. widoczne są spękania, otarcia, pewne niedoskonałości, które nadają meblom starego wyglądu i charakteru. Shabby chic wcale nie wymaga od nas kupowania nowego wyposażenia wnętrz, wystarczy odrobina wyobraźni, kreatywności, a z łatwością przemienimy nasz szary, nudny salon lub inną przestrzeń, w czarujące, urokliwe pomieszczenie z duszą.

Czym charakteryzuje się styl shabby chic? To przede wszystkim pastelowa, jasna kolorystyka, która harmonijnie współgra z subtelnymi odcieniami. Oscyluje głównie wokół bieli, beży, odcieni błękitu czy różu. Nieodzownym elementem są również romantyczne dekoracje, wzory, czyli wszelkiego rodzaju koronki, ażurowe zasłonki, zwiewne tkaniny i miękkie, urocze poduchy. Nieobce są mu również subtelne, kwiatowe desenie, które podkreślają kobiecy charakter wnętrz. Jeśli kiedykolwiek marzyły Wam się wnętrza rodem z bajkowej powieści, niezwykle przytulne, ciepłe, domowe, to nie zwlekajcie i zaaranżujcie tę stylistykę w swoim mieszkaniu! Do dzieła!

Chcecie wiedzieć co jest prawdą, a co mitem podczas dekorowania przestrzeni w stylu shabby chic? Poznajcie nasze odpowiedzi!