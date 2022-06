Skuteczne pomysły jak urządzić wąską kuchnię!

Im mniejsze pomieszczenie tym większy kłopot. Wbrew temu co mogłoby się powszechnie wydawać, im mniejsze pomieszczenie tym większy ciężar spoczywa na naszych barkach, bowiem zadanie wcale nie jest proste i mało wymagające. Owszem mniejsza przestrzeń to mniej obszarów to zagospodarowania, jednak gdy mowa o kuchni, w grę wchodzi funkcjonalność oraz komfort użytkowania. Zatem plan zagospodarowania wąskiej, małej kuchni musi być nie tylko nowoczesny i stylowy, ale także praktyczny i wygodny w codziennym użytkowaniu. Dziś chcielibyśmy przedstawić Wam kilka ciekawych pomysłów, inspiracji na aranżację wąskiej kuchni. Mamy nadzieję, że nasze propozycje nieco ułatwią Wam urządzenie idealnej, wąskiej kuchni.

Po pierwsze musicie zdać sobie sprawę z tego, że małe też jest piękne i może zostać funkcjonalnie rozplanowane, jednak jest to zadanie wymagające i arcytrudne. Na sam początek naszej potrzebny Wam będzie odpowiedni pomysł, projekt. Może to być szkic lub ogólny zarys tego co chcielibyście zawrzeć w kuchni, jakiej wielkości sprzęty mają się w niej znajdować i w jakiej estetyce ma być utrzymana. To zadanie nie wymaga od Was wybitnych umiejętności plastycznych. Wystarczy, że ściągniecie darmową wersję programu do projektowania wnętrz lub aplikację, która Wam to znacznie ułatwi. Najważniejszym krokiem będzie odpowiedni pomiar pomieszczenia. W tym przypadku odradzamy Wam pośpiech. Starajcie się możliwie jak najdokładniej zdjąć wymiary, jest to szczególnie ważne w dalszym etapie aranżacji kuchni, podczas którego następuje wybór mebli oraz sprzętów. Jeśli nie jesteście w stanie podołać tak odpowiedzialnemu zadaniu, boicie się, że gdzieś po drodze popełnicie błąd, który będzie Was wiele kosztował, to zatrudnijcie dekoratora wnętrz. Osoba ta powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz zdjęcia zrealizowanych projektów, czyli tzw. portfolio. Na tej podstawie będziecie mogli wybrać właściwego eksperta, który pomoże Wam zrealizować marzenie o idealnej i funkcjonalnej kuchni. My jednak namawiamy Was do samodzielnej pracy bez pomocy dekoratora wnętrz. Satysfakcja z danej przestrzeni tym większa, im większy nasz udział w jej zaprojektowaniu.