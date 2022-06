Niesamowity dom z zadziwiającym wnętrzem!

Architekci z pracowni eu.k Architects zostali postawieni przed zadaniem zaprojektowania wygodnego i praktycznego domu dla pięcioosobowej rodziny. Inwestorzy mieli szereg wymagań co do tego, jak ich wymarzony dom powinien wyglądać. Miał być nowoczesny, przyjazdy, praktycznie zaaranżowany, a przede wszystkim przystosowany do największego hobby każdego członka rodziny- czytania. Książki zatem odgrywały ważną rolę w aranżacji wnętrz domu. Zobaczcie, jakie ciekawe i pomysłowe rozwiązania zastosowano w urządzeniu tego domu!