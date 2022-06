Domy kryte… łąką!

Martwi Was wizja podlewania ogrodu na dachu podczas upałów? Obawiacie się, że obowiązki związane z utrzymaniem ogrodu na dachu Was przerosną? Jeśli odpowiadacie twierdząco, to spójrzcie na powyższe zdjęcie. Dom we współczesnym stylu śródziemnomorskim jest pokryty jest zielonym dachem, na który wcale nie wybrano roślin potrzebujących wiele uwagi. Dopasowano je jednak do klimatu. Powinniśmy zrobić to samo i być może zdecydować się na wytrzymałe rośliny krzewiaste.