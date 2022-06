Figury i rzeźby ogrodowe – które wybrać i dlaczego?

Do swojego projektu ogrodu skandynawskiego eksperci z biura SPRING architektura krajobrazu dobrali nowoczesną rzeźbę w kolorze czarnym, który kontrastuje z jasnymi kamyczkami, którymi wysypane jest podłoże. Jej forma przypomina zawiniętą w okrąg falę, a może jednak jest to abstrakcyjny łabędź? Zaletą wprowadzenia sztuki tak do ogrodu, jak i do domu, jest to, że możemy ją dowolnie interpretować, codziennie dawać się zaskoczyć. Istotne było tutaj także ustawienie rzeźby na końcu schodów – wydaje się, jakby właśnie z nich spłynęła i to impetowi tej aktywności zawdzięcza swój kształt. Poszukując odpowiedniej rzeźby do naszego ogrodu pamiętajmy, że powinna ona funkcjonować w przestrzeni, być pomyślana do konkretnego miejsca, z konkretnego powodu.