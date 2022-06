Drewniana skrzynka – co można z niej zrobić?

Półki – kubiki to bardzo modny pomysł na przechowywanie do każdego pomieszczenia. Nie musimy jednak robić specjalnych, na zamówienie lub kupować gotowych, drogich w sklepie. O ile pozyskamy większą ilość skrzynek podobnej wielkości możemy ułożyć je jedne na drugiej, dzięki czemu stworzymy bardzo funkcjonalną konstrukcję przypominającą meblościankę. Jest to idealny pomysł na domową biblioteczkę, który będzie świetnie się prezentował w ich pożytecznym towarzystwie. Pamiętajmy jednak o tym, aby dobrze przymocować skrzynki do siebie i przede wszystkim, do ściany!