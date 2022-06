Oryginalny dom pośród zieleni!

Ten oryginalny dom powstał w malowniczej okolicy, która pomaga mieszkańcom w pełni zrelaksować się po ciężkim dniu w pracy. Nie od dziś wiadomo, że bliskość natury jest idealnym lekiem na skołatane nerwy, dlatego właściciele budynku chcieli żyć w takim miejscu, które pozwoliłoby im chociaż na chwilę zapomnieć o miejskim zgiełku. Poszukiwania idealnej przestrzeni trwały długo, jednak w końcu udało się ją znaleźć.

Na zdjęciu możecie zobaczyć, jak cały dom prezentuje się w dzień i w nocy. Już na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że ten obiekt cechuje od strony wizualnej ogromna harmonia. Nie ulega wątpliwości fakt, że tworzy on z całym otoczeniem spójną kompozycję, co jest jego ogromnym atutem. Zielona przestrzeń pozwala dzieciom w ciągu dnia rozwijać swoją wyobraźnię podczas różnorodnych zabaw na świeżym powietrzu, a dorośli mogą odpoczywać w specjalnie przeznaczonym do tego zakątku. Po zmroku dom oświetlają głównie światła płynące z jego wnętrza, przez co wygląda on nieszablonowo.