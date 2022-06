Mieszkanie, w którym na wszystko znalazło się miejsce!

Jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy ogranicza nas metraż, a wcale nie chcemy zrezygnować z realizacji naszych marzeń i potrzeb? Nasza odpowiedź: dokładnie wiedzieć, czego chcemy, oraz zatrudnić sprawdzonego architekta wnętrz! Na przykład eksperta tej klasy co profesjonaliści ze studia Arctitudesign. Odpowiadają oni za intrygujący projekt mieszkania w Hong Kongu, które będzie przedmiotem naszego dzisiejszego Katalogu Inspiracji. W wibrującej metropolii stworzyli prywatną oazę niezwykle stylową lecz jednocześnie praktyczną. Kierując się zaleceniami klienta wyszli na przeciw konkretnym potrzebom, projektując mieszkanie prawie całkowicie zajęte przez przestrzeń otwartą, podzieloną na wiele funkcjonalnych stref.

Choć mamy do czynienia z wnętrzami z drugiego końca świata, to jednak sami zaraz przekonacie się, że mają one potencjał, by stać się inspiracją dla wielu mieszkań także w Polsce…