Ogród dla każdego znaku Zodiaku!

Kto z nas nie przeczytał kiedyś horoskopu? Jedni kierują się nim podejmowaniu cotygodniowych wyborów, inni czytają od czasu do czasu jako rozrywkę, a jeszcze inni od wielkiego dzwonu i bez poświęcania mu większej uwagi. Jakikolwiek nie byłby nasz stosunek do horoskopów, tak chyba możemy zaryzykować stwierdzenie, że każdy z naszych Czytelników dobrze wie, jaki jest jego znak Zodiaku! W Dzisiejszym Katalogu Inspiracji postaramy się dopasować piękne realizacje od naszych architektów krajobrazu i projektantów do kolejnych znaków Zodiaku. Aranżacja ogrodu wpływa ogromnie na nasze samopoczucie, które teoretycznie warunkowane jest przez układ gwiazd. Jeśli nasz charakter zależy od naszego znaku Zodiaku, to jedynie na jego podstawie powinniśmy już wiedzieć, w jakich przestrzeniach będziemy czuć się dobrze. Czy rzeczywiście coś w tym jest? Decyzja o stylu aranżacji ogrodu czy też o tym, jakie rośliny zdecydujemy się posadzić może okazać się niełatwa. Nawet taki alternatywny system podejmowania decyzji może przynieść ciekawe rezultaty.

Odnajdźcie swoje znaki Zodiaku na naszej liście i sprawdźcie, czy wybrany dla Was ogród rzeczywiście by do Was pasował!