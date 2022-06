10 pomysłów na rozbudowę, która zwiększa wartość Twojego domu

Nowoczesna architektura stawia na estetykę i funkcjonalność domu, a otwarte przestrzenie są dominującym trendem – idą za tym również wielkoformatowe okna, które łączą nas z otoczeniem. Wnętrze wydaje się dzięki temu przestronne, a dom z zewnątrz prezentuje się efektownie. Naturalne światło jest jak najbardziej pożądane we wnętrzu, a przesuwane drzwi na ogród są koniecznością w nowoczesnym domu jednorodzinnym.

Chcąc połączyć ze sobą maksymalną ilość światła i przestrzeń, która jest wyjątkowo przez wszystkich ceniona, własnie takie okna wielkoformatowe odpowiadają zapotrzebowaniu użytkowników. Podążając za tym trendem możemy być pewni, że szybko on nie przeminie, bo w czasach, gdy wszystko odbywa się w przyspieszonym tempie – my możemy na chwilę zwolnić i zrelaksować się we wnętrzu domu. Wpływa to na jego estetykę i atmosferę panującą we wnętrzu, a co za tym idzie – wyższą cenę!