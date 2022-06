DIY Pomysły za złotówkę!

Sypialnia jest miejscem odpoczynku i relaksu, powinna być przyjazna i przytulna, abyśmy mogli się w niej czuć komfortowo. Delikatne ozdoby powinny nadać jej delikatności i ciepłego charakteru, tak jak ten pokrowiec na lampę, który może zostać wykonany ze starego swetra. Do wykonania takiej osłony na abażur będziemy potrzebować starego swetra, nożyczek, przyborów do szycia i miarki. Wykonanie jest wyjątkowo proste i każdy, nawet początkujący w rękodziele sobie z tym poradzi. Należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie i nie doprowadzić do bezpośredniej styczności materiału z żarówką. Jeśli od światła lamp preferujemy romantyczne świeczki, ale w nietypowym wydaniu, to prostym i jednocześnie efektownym do wykonania jest świecznik ze słoika, który kojarzy się ze stylem prowansalskim. Wystarczy okręcić słój drutem i zrobić wypustki, aby móc zamocować uchwyt na którym będzie wisieć nasz lampion. Możemy go również postawić, a żeby dobrze się prezentował, można go dowolnie przyozdobić.