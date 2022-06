Zapach farby może zaszkodzić zdrowiu. Pozbądź się go!

Usuwanie zapachów nie jest łatwe, tym bardziej, jeśli zawodzi wentylacja. Czasami samo wietrzenie nie wystarczy, a opary farby i tak utrzymują się przez dłuższy czas. W takich sytuacjach pomocne są dostępne w sklepach odświeżacze powietrza różnego typu, na przykład w spreju, aplikatory podłączane do kontaktu, urządzenia na baterie, zawieszki do powieszenia i tak dalej. Mają jednak jedną zasadniczą wadę. Nie pochłaniają nieprzyjemnego zapachu, lecz jedynie go maskują. Ich stosowanie prowadzi do sytuacji, kiedy oprócz oparów farby, musimy wdychać także zapachy z odświeżacza, które także nie są zdrowe mimo iż człowiek po czasie przyzwyczaja się do ich zapachu. Taka mieszanka unoszących się w powietrzu substancji może powodować kiepskie samopoczucie także nawet u bardziej odpornych osób. Zamiast tego poszukajcie w sklepach neutralizatorów zapachu, które pochłaniają opary farby i są dostępne w postaci płynu, żelu, spreju lub bloczka, który pozostawia się w pomieszczeniu na pewien czas.