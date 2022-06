Wybór podłogi do nowego domu – co należy wziąć pod uwagę?

Decyzja o wyborze podłogi jest jedną z pierwszych, które musimy podjąć jeśli chodzi o wnętrza naszego nowego domu. Jest w czym wybierać! Niezmienną popularnością cieszą się podłogi drewniane. Jeśli nawet tylko do nich zawęzilibyśmy nasze poszukiwania, to i tak nasze opcje są niezwykle szerokie. Po pierwsze będziemy musieli zdecydować się, czy chcemy położyć u nas parkiet, lite deski bądź panele drewniane. Do tego dochodzi kwestia gatunku drewna. Dąb, jesion i modrzew to gwarancja twardości lecz jednocześnie wysokiej ceny, podczas gdy sosna, świerk i jodła są bardziej ekonomiczne choć mniej odporne ze względu na swoją miękkość. Oprócz gatunków rodzimych możemy także postawić na egzotykę. A może wystarczy nam podłoga z laminatu imitującego drewno? Podobnie szeroki wachlarz możliwości otwiera się przed nami, jeśli rozważamy posadzki z kamienia naturalnego. Oprócz tego, o naszą uwagę walczą także podłogi z żywicy syntetycznej, płytek ceramicznych, polerowanego betonu, linoleum, posadzki epoksydowe, wykładziny…

W Katalogach Inspiracji na homify często poruszamy kwestie związane z wyborem materiału na podłogę, jeśli jesteście zainteresowani takimi zestawieniami to zapraszamy Was do lektury chociażby takich artykułów jak Przegląd najlepszych materiałów na podłogi! czy też Podłogi – 7 nietypowych materiałów.

Dzisiaj wybieramy nieco inny kurs i zamiast zaczynać od wyboru podobającego się nam materiału, rozpoczynamy nasze rozważania od tego, co tak naprawdę chcemy i możemy w naszych wnętrzach osiągnąć za pomocą podłogi…