Powiew świeżości w starym mieszkaniu!

Już na pierwszy rzut oka widać, że to wnętrze potrzebowało zmiany. Wyglądało ono niezwykle staromodnie, przepełnione meblami z poprzedniej epoki. Nie tylko sam ich charakter, ale także ilość negatywnie wpływały na wrażenie, jakie to wnętrze sprawiało. Właściciele jednak nie chcieli się ich pozbyć, co pozostawiło architektów z koniecznością zaaranżowania wnętrza na nowo z ich użyciem. Zobaczcie, jak sobie poradzili.