Pomysły na przechowywanie, które upiększą Twoją łazienkę!

To standardowy mebel, w którym często planujemy miejsce do przechowywania, bo nie tylko to miejsce „pod ręką” podczas porannej i wieczornej toalety, ale też z tego powodu, ze zakrywa nieestetyczne podłączenia wodne pod umywalką. Jednak wybierając taki niewielki mebel można pokusić się o bardziej oryginalne rozwiązanie, które „zrobi” całe wnętrze i doda mu charakteru. Może to być na przykład stara, zaadaptowana komoda, na której zainstalujemy miskę umywalkową i baterie. Jest to dobry pomysł na niedrogie wyposażenie, które z czasem bez żalu będzie można wymienić lub też na bardzo pożądany teraz, modny recykling!