7 wskazówek jak powiększyć mały salon!

Szafki narożne, szafy wnękowe czy półki na wymiar to wręcz idealne rozwiązanie. Zadowolą każdego ponieważ to Wy decydujecie jaki wymiar, układ i proporcje będzie mieć każda jedna przegroda. Mogą to być meble w formie gablot, biblioteczek czy całkowicie zamykanych szaf. Dzięki temu będą dodatkowo pełnić funkcje przechowywania. Wypełnijcie każdy narożnik Waszego niewielkiego salonu- dzięki temu przestrzeń wyda się przestronniejsza. Niewielki okrągły stół i krzesła stworzą część jadalnianą a jeśli zawsze marzyliście o domowej biblioteczce i kąciku czytelniczym róg pomieszczenia będzie dla niego idealnym miejscem. Postawcie dużą szafę biblioteczną na wymiar, wygodny fotel, podnóżek, lampę i podręczny stoliczek i gotowe.