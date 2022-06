W ten sposób można uniknąć nieprzyjemnego zapachu z kosza!

Pierwsza rada może wydawać się błaha i oczywista, jednak jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów. Po prostu powinniśmy częściej wyrzucać odpadki, zamiast zostawiać je na dłuższy czas w domowym koszu na śmieci. Szczególnie w przypadku, jeśli mamy połączone ze sobą śmieci z kategorii bio z innymi – kosz zapełnia się od razu, więc nie ma na co czekać z wyrzuceniem! W niektórych domach kosze na śmieci są sporych rozmiarów i być może czekamy z wyrzuceniem śmieci aż do momentu, kiedy kosz będzie pełny – wtedy najlepiej jest zmienić go na… mniejszy! Będziemy zmuszeni do wynoszenia śmieci częściej, a przez to pozbędziemy się nieprzyjemnych zapachów. Jeśli mieszkamy ze współlokatorami nikt nigdy nie poczuwa się do tego obowiązku, warto jest sporządzić grafik, który będzie impulsem do bardziej regularnego dbania o dom.