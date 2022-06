Leśno w domu!

Rośliny w naszej przestrzeni mieszkalnej mają ogromne znaczenie, nie tylko pod względem walorów dekoracyjnych, ale także pod wieloma innymi czynnikami, które szczegółowo przedstawimy Wam w dalszej części artykułu. Komfort posiadania dużego, zielonego ogrodu dotyczy ograniczonej ilości osób. Nie wszyscy dysponują takimi nakładami finansowymi, które pozwolą im na kupno domu z przestronnym ogrodem. W takiej sytuacji musimy dostosować się do obecnych warunków i stworzyć coś co w pewien sposób nam ten zielony obszar zastąpi. Odpowiedzią są rośliny domowe, które w różnorodny, ciekawy sposób możemy wykorzystać w naszym mieszkaniu, tworząc tym samym namiastkę lasu czy ogrodu. Dziś chcielibyśmy Wam pokazać w jaki sposób można zaaranżować pustą przestrzeń, wnosząc do niej żywiołowości, naturalności i świeżości.

Wiele osób zieleń traktuje jako formę dekoracji wnętrza, pomijając jej inne, cenne walory, które mają olbrzymie znaczenie dla naszego zdrowia czy samopoczucia. Zieleń w mieszkaniu to nie tylko ozdoba, przede wszystkim wpływa na jakość naszego snu, regeneruje siły i działa kojąco. Posiada wiele pozytywnych cech, które w znaczący sposób poprawiają byt domowników. Dzięki roślinom, nasze wnętrze prezentuje się nie tylko bardziej naturalnie i świeżo, powodują, że możemy lepiej oddychać, koncentrować się, a nawet usuwają toksyczne związki, które bardzo często krążą po naszej przestrzeni. Obecnie wybór odpowiedniej rośliny do mieszkania jest znacznie utrudniony. Na rynku bowiem znajdują się różnorodne gatunki roślin, które bardzo często, na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym. Jednak każda z roślin posiada inne właściwości, cechy, rozmiary itp. Przed zakupem powinniśmy się odpowiednio zorientować, jakie gatunki potrzebują więcej uwagi, a jakie mniej. Ma to ogromne znaczenie dla wyglądu naszych wyjątkowych zielonych ozdób, a także naszego komfortu z ich posiadania. Dopasowanie roślin do charakteru i trybu życia ma wpływ na nasze samopoczucie. Zastanawiacie się w jaki sposób? Otóż rośliny trudne w uprawie i mocno wymagające potrzebują więcej uwagi i poświęcenia naszego wolnego czasu, w ten sposób narasta nasza frustracja i niezadowolenie z posiadania ich w swoim mieszkaniu. Rośliny łatwe i proste w uprawie dodają nam energii i pozytywnie wpływają na nastrój. Starajcie się dobierać tylko tych przedstawicieli świata przyrody, którzy nie wymagają skomplikowanej i czasochłonnej pielęgnacji.