Zgadnij co? Miedź jest modna!

Trendy na rynku wnętrzarskim zmieniają się co sezon i nie sposób przewidzieć co w przyszłym sezonie będzie modne i na topie. Dlatego aranżując własną przestrzeń powinniście przede wszystkim kierować się własnym rozsądkiem i gustem, a następnie delikatną sugestią topowych magazynów wnętrzarskich i projektantów wnętrz. Pamiętajcie, że generalny remont przeprowadza się raz na kilkanaście/kilkadziesiąt lat, a więc mieszkanie powinno być urządzone ponadczasowo, uniwersalnie i komfortowo. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy nieco przybliżyć Wam trend miedzianych wnętrz i pokazać w jaki sposób subtelnie i stonowanie wprowadzić go do naszych przestrzeni.

Jak co roku specjaliści od designu i architektury wnętrz, wytyczają jeden główny kierunek, który zawładnie rynkiem i zasypie nas przeróżnymi propozycjami dekorowania mieszkania zgodnie z wyznaczonym trendem. Firma Pantone opracowała specjalny system identyfikacji kolorów i zawsze na początku nowego roku wydaje raport na temat barw jakie będą modne w kolejnym sezonie. W tym roku zostały wytypowane m.in. Rose Quartz 13-1520 i Lilac Gray 16-3905. Ten pierwszy to delikatny odcień różu, który swym wyglądem nawiązuje do miedzianej tonacji kolorystycznej. Wszystkie kolory wyznaczone przez Instytut Pantone, odwołują się do architektury, natury i nostalgii. Ich niesamowicie uspokajająca moc gwarantuje nam poczucie bezpieczeństwa i spokoju, a także ułatwi nam odprężyć się . Kolory są jednocześnie wibrujące, ale i naturalne, wręcz wyciszające.

Miedziany kolor zalicza się do ciepłych odcieni barw i doskonale komponuje się zarówno z ciemnymi jak i jasnymi kolorami. Dziś pokażemy Wam w jaki sposób wprowadzić ten odcień do naszej przestrzeni, tak aby prezentowała się wytwornie, elegancko i oryginalnie. Bardzo łatwo jest przesadzić i stworzyć wnętrze o karykaturalnym charakterze, kipiące luksusem. Jednak nie o to nam chodzi. Przestrzeń prywatna ma być odwzorowaniem naszych pragnień, upodobań, estetyki, dlatego warto urządzić ją z umiarem i smakiem.

