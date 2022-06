Podaj mi swój znak zodiaku, a powiem Ci jaka łazienka jest stworzona dla Ciebie!

Baran jest znakiem ognia, rządzonym przez Marsa, boga wojny. Zazwyczaj wiąże się to z upodobaniem do jasnych i ciepłych kolorów takich jak czerwony lub pomarańczowy, jednak nie każdy wie, że osoby urodzone pod znakiem barana wykazują również pewne tendencje do wyboru neutralnych lub metalicznych kolorów. Nasze horoskopowe barany są zazwyczaj dość chaotyczne w życiu, dlatego też lubią mieszkać w prostych i funkcjonalnych mieszkaniach. Szczególnie widać to w łazience! Styl nowoczesny lub minimalistyczny to właśnie to czego szukają astrologiczne barany. Piękna mieszanka naturalnych kolorów z domieszką metalicznych elementów widoczna na zdjęciu to strzał w dziesiątkę!