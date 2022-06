Jaki styl aranżacji ogrodu pasuje do Twojego znaku Zodiaku?

Wybór stylu aranżacji ogrodu nie jest zadaniem łatwym! Po pierwsze powinien on pasować do bryły naszego domu, wydobywać jej potencjał, wzmacniać zalety i ukrywać ewentualne słabe strony. Stawiając na ogród urządzony w tym samym stylu, w którym wzniesione zostało nasze gniazdko, możemy mieć pewność, że będzie do niego pasował. Nie powinno to jednak automatycznie ograniczać naszych horyzontów! Przy wiekowych rezydencjach zaskakująco dobrze prezentują się ogrody nowoczesne i minimalistyczne, zwłaszcza jeśli zaprojektowano w nich luksusowy basen. Z kolei współczesny budynek może wyglądać wspaniale otoczony przez na przykład ogród w stylu śródziemnomorskim. Jeśli łączymy style, to dobrze jest znaleźć dla naszego domu i ogrodu jeden wspólny mianownik, przykładowo wykorzystując do konstrukcji ogrodowych materiały w kolorze elewacji.

Jednak spójny projekt to nie wszystko! Nasz ogród powinien wyrażać naszą osobowość. Powinniśmy kierować się własnym gustem, wyczuciem stylu, poprzez wybór roślin oraz ich rozmieszczenie spróbować jednocześnie wyrazić siebie i dla samych siebie stworzyć przestrzeń wypoczynku. Pomyślmy o tym, co sprawia nam przyjemność, co najbardziej lubimy robić na świeżym powietrzu, jakie rośliny lubimy… ale także ile czasu realistycznie planujemy przeznaczyć na pielęgnację naszego ogrodu.

W ogromie spraw, nad którymi powinniśmy się zastanowić, inwestując w usługi projektanta czy architekta krajobrazu, zamiast dać pochłonąć się stresowi, powinniśmy spróbować sprawy uprościć, może nawet z lekkim przymrużeniem oka… W dzisiejszym Katalogu Inspiracji prezentujemy dla Was różne style aranżacji ogrodu i zastanawiamy się, do których znaków Zodiaków będą one najlepiej pasować! Skoro teoretycznie znak Zodiaku determinuje nasz charakter i upodobania, to w ogrodzie powinien chyba także mieć coś do powiedzenia.

Czy takie nieoczywiste podejście ułatwi nam to dokonanie ostatecznego wyboru stylu aranżacji ogrodu? Jest tylko jeden sposób, żeby się o tym przekonać…