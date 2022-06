Minimalizm pełen ciepła – mieszkanie idealne?

Za salonu otwierają się dwa wyjścia, do kuchni połączonej z jadalnią i na korytarz. W tej pierwszej strefie dominuje ciemne drewno, dzięki czemu przestrzeń ta zyskała nieco rustykalnego uroku. Podkreśla go wprowadzenie interesującego regału z drzwiami udekorowanymi krowią skórą. Ciekawy jest także duży stół z blatem z forniru. Siatkowe, metalowe krzesła tonują jego ciężar, same praktycznie nie zajmując miejsca. Jadalnia to miejsce spotkania, nie dziwi zatem, że zdecydowano się postawić tutaj na aranżację pełną ciepła.