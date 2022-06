Ściana to wyjątkowe miejsce, które możemy zaaranżować oraz wykończyć na wiele sposobów. Najpopularniejszym jest pomalowanie otynkowanej już nawierzchni, odpowiednio dobranym kolorem farby do ścian. Klasyczne i proste rozwiązanie. Jednak jeżeli pragniemy czegoś bardziej oryginalnego, żywiołowego, ekstrawaganckiego to możemy np. wykorzystać wzorzystą tapetę ścienną, naklejki, panele lub odkryć prawdziwe piękno naturalnej ściany kryjące się pod warstwą tynku. Kamienne ściany to coraz gorętszy trend, który powoli wkracza do naszych wnętrz nadając im naturalności, oryginalności oraz niebanalnego charakteru. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy podpowiedzieć Wam jak wywiercić dziurę w ceglanej ścianie. Myślę, że temat jest bliski wielu osobom, ponieważ coraz częściej dekorujemy nasze przestrzenie w skandynawskiej stylistyce, której niezwykle bliska jest cegła. Zatem kto chętny poznać najważniejsze informacje odnośnie wiercenia dziury w cegle? Zapraszamy!

Po pierwsze zacznijmy od rozeznania się z podłożem, niestety ściana ścianie nierówna, choć na pozór wyglądają tak samo to pod warstwą tynku bardzo często może kryć się zupełnie coś innego, niż się spodziewaliśmy. W każdej ścianie wierci się inaczej, dlatego warto poznać podstawowe zasady wiercenia w odpowiednim podłożu. Ściana z cegły jest specyficznym gruntem, bowiem powszechnie uważa się, że wiercenie powinno odbywać się wiertarką z udarem, natomiast w rzeczywistości tak nie jest. Dlaczego, wyjaśnimy w dalszej części artykułu. Podczas urządzania mieszkania bardzo często okazuje się, że konieczne jest wywiercenie dziury, czy to na półkę, uchwyt do telewizora czy po prostu ramkę ze zdjęciem. Cały proces nie jest skomplikowany, jednak trudność może nam sprawić dobranie odpowiedniego wiertła do podłoża z jakiego zbudowana jest ściana. Poznajmy zatem podstawowe właściwości, cechy materiału, jakim jest cegła. To materiał budowlany uformowany z gliny, piasku, wapna oraz cementu. Swoją wytrzymałość mechaniczną i odporność na warunki atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia i wypalania lub naparzania parą wodną. Jest wytrzymała na ściskanie i uszkodzenia mechaniczne. Dobrze znosi wysokie i niskie temperatury, a także ich wahania. W architekturze stosowana od wieków, bowiem historia cegły sięga starożytności, a bardziej uściślając V lub VI wieku przed naszą erą. To trwały materiał budowlany o wielu przydatnych właściwościach.