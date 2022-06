Idealny pokój małego odkrywcy

Wygodne biurko i krzesło to podstawa – to bez wątpienia punkt wyjścia. Biurko powinno być trwałe, wygodne w użytkowaniu i atrakcyjne wizualnie aby zachęcało do spędzania przy nim czasu. Najlepiej jeśli mebel będzie wyposażony w szuflady na akcesoria szkolne oraz przestrzeń do przechowywania plecaka. Ważne jest też idealne oświetlenie i komfortowe krzesło. Jego kształt i wysokość powinna być dopasowana do rozmiaru biurka. Poszczególne modele krzeseł różnią się między sobą przede wszystkim wyglądem oparcia. Najlepiej jeśli smyk je wypróbuje i wybierze to, które najbardziej mu odpowiada. Bardzo przydatna będzie tablica magnetyczna lub tablica korowa – to tutaj dzieci przyczepią plan lekcji, zdjęcia z wakacji, inspiracje. Nadstawka na biurko lub wiszące półki umożliwią łatwe i wygodne przechowywanie książek oraz zeszytów. Kiedy urządzacie pierwszy kącik do nauki zwróćcie uwagę na to by był on interesujący dla dziecka – ciekawy kolorystycznie, przyciągający uwagę i stymulujący. Ale nie przesadźcie, duża ilość wzorów i faktur wpłynie męcząco i rozpraszająco.