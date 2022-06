Wiejski dom przyszłości!

Kolorowa sypialnia to niezwykła kombinacja materiałów, tekstur i wzorów. Króluje drewno na podłodze i na suficie, które pięknie łączy się z białymi ścianami. Właściciele zdecydowali się jednak na bardziej wyrazistą aranżację, na którą składają się różnorodne meble o zróżnicowanej stylistyce oraz niekonwencjonalnych wzorach. Sypialnia pełni rolę miejsca do spania oraz domowego gabinetu. Z tego powodu to niewielkie pomieszczenie zaaranżowane musiało zostać praktycznie i komfortowo. Pomimo niewielkiej przestrzeni, architektom udało się osiągnąć cel.