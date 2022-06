Prostota i domowe ciepło – czy to możliwe?

Kończymy nas spacer kolejnym zdjęciem przedstawiającym nasz dom od strony ulicy, tym razem jednak widzimy go w świetle dnia. Dzięki temu zyskaliśmy jeszcze lepszą perspektywę i nareszcie dostrzec możemy od zewnątrz przestrzeń poddasza. Jego dach został odrobinę podniesiony względem dawnego budynku w sąsiedztwie, jakby chciano zaznaczyć jego oryginalność. Po tym jednak co sami widzieliśmy, to ten dom wcale nie potrzebuje dodatkowej reklamy! Już same geometryczne okna nas by zachęciły, aby poznać go bliżej…