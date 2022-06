6 powodów dla ceramicznego zlewu!

Utrzymanie ceramicznego zlewozmywaka w czystości, podobnie jak innych, wymaga regularności i wprowadzenia w życie pewnych nawyków. Przede wszystkim po każdym użyciu wytrzyjcie go do sucha dzięki temu nie będzie widocznych kropel wody jak również zacieków. Miękka strona gąbki do mycia czy też mokra ściereczka w połączeniu z płynem do mycia naczyń zapewni odpowiednią ochronę przed brudem powstającym w wyniku jego użytkowania. Jednak silniejsze zabrudzenia będą wymagać dodatkowych działań w postaci zastosowania kwasu octowego 9%. Po jego użyciu należy spłukać zlew i wytrzeć do sucha. Do czyszczenia można również używać niemal wszystkich detergentów, ale warto wiedzieć, że proszek do szorowania lub mleczka zawierające ścierniwo, mogą trwale porysować szkliwo.

