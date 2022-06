Drewniana willa ze snów!

Drewno jest materiałem, który odgrywa w tym projekcie główną rolę. Nasi eksperci chcieli stworzyć budynek, który pozwalałby mieszkańcom być jeszcze bliżej natury, dlatego zdecydowali się na wybór właśnie tego surowca. Dom składa się z parteru oraz piętra na którym umieszczono sporej wielkości balkon. Pozwala on na dokładną obserwację całego krajobrazu. Jest on również idealnym miejscem do tego, by w letni poranek wypić w piżamie swoją ulubioną kawę, czy też herbatę.

Architekci zadbali o to, by również po zmroku domownicy, czy też odwiedzający ich goście nie mieli problemów z trafieniem do wnętrza. Zauważcie, że obok domu umieszczono zgrabne lampy, które wieczorem oświetlają całą ścieżkę.