Zbudować kominek… brzmi dobrze!

Do termoizolacji potrzebny jest odpowiedni rodzaj wełny, który sprosta specyficznym warunkom panującym wokół kominka. Płyta ze skalnej wełny mineralnej powinna być przeznaczona do izolowania kominków i uwzględniać wszystkie specyficzne wymagania – dobra izolacyjność termiczna, niepalność, ciągła praca w wysokich temperaturach. Ważne, by dokładnie zaplanować jak płyty zostaną ułożone. Precyzyjne docięcie minimalizuje ich zużycie i zmniejsza ilość odpadów. Kolejnym krokiem jest izolacja tylnej ściany. Tylna ściana kominka często jest zewnętrzną przegrodą, ma również kontakt z gorącym powietrzem, dlatego powinna być zaizolowana płytami z ekranem aluminiowym. Dzięki niemu więcej gorącego powietrza zostaje zatrzymane wewnątrz komory kominka. Aby uniknąć szczelin, przez które zanieczyszczenia mogą się przedostawać na zewnątrz i do wewnątrz kominka, należy szczelnie spasować i połączyć płyty. W tym celu stosuje się wysokotemperaturową samoprzylepną taśmę aluminiową tak, by zachować ciągłość łączeń folii aluminiowej, pokrywającej płyty. Płyty układamy folią aluminiową do środka kominka. W obudowie wkładu montuje się 2 kratki wentylacyjne z materiałów odpornych na wysokie temperatury. Kratkę nawiewną montujemy w dolnej części obudowy, wywiewną po przeciwnej stronie w części górnej.