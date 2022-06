Proste i piękne! Jak malować kamienną ścianę?

Aranżując naszą prywatną przestrzeń staramy się, aby nie tylko wyróżniała się funkcjonalnym rozplanowaniem oraz komfortowym doborem wyposażenia, ale także posiadała charakterystyczny punkt, styl, który wyróżni ją na tle pozostałych mieszkań. Sposobów na unikalną aranżację jest wiele, począwszy od kolorowych mebli, dodatków czy ścian, wyjątkowych i niesamowicie klimatycznych form oświetlenia wnętrza po niestandardowe materiały budowlane, które dzięki swojej strukturze wnoszą powiew świeżości i naturalności do przestrzeni. Dziś chcielibyśmy zająć się tematem malowania kamiennych ścian. Omówimy kolejno odpowiednie etapy przygotowania ściany oraz nałożenia na nią finalnego produktu, czyli farby.

Kamienna ściana jest niestety rzadko spotykaną formą ozdoby naszych wnętrz. Głównie ze względu na pofałdowaną, nierówną nawierzchnię, którą trudno pomalować, jednak jej oryginalna struktura na swój własny charakter i tworzy w naszym mieszkaniu niepowtarzalny klimat. O czym sami się przekonacie spoglądając na zamieszczone przez nas zdjęcia poniżej. Kamień charakteryzuje się bogatą, naturalną kolorystyką, zatem jeśli jesteście fascynatami natury i wszystkiego co nawiązuje do stylistyki zgodnej z przyrodą, to warto pozostawić jego prawdziwy kolor. Dzięki temu zapanuje harmonia, spokój i niesamowicie zrównoważony klimat, wystarczy zaaranżować trochę kwiatów, roślin doniczkowych i nasza oaza gotowa. Jeżeli jednak interesuje nas kamienna ściana, natomiast w innej niż jej naturalny odcień, warto zastanowić się nam możliwością pomalowania jej na bardziej wyrazisty, soczysty i energiczny kolor. Dzięki temu ta część pokoju zostanie nie tylko podkreślona, ale także uwydatniona, a cała przestrzeń zyska niebanalnego charakteru.

Jakie kamienie najczęściej pojawiają się w aranżacjach naszych mieszkań? Przede wszystkim są to: piaskowiec, marmur, granit, łupek i trawertyn. To właśnie one sprawiają, że nasze wnętrza prezentują się niepowtarzalnie i oryginalnie. Nie są powszechnie stosowane ze względu na swoją wysoką cenę oraz problematyczną strukturę, która nie jest łatwa w utrzymaniu. Przede wszystkim konieczna jest odpowiednia impregnacja, która uchroni kamień przed ścieraniem się, zabrudzeniami czy ogólnym procesem niszczenia. Jeżeli zasobność naszego portfela jest mniejsza warto zatem zastanowić się nad kamiennym akcentem, fragmentem ściany, która również wniesie świeżości i awangardowego charakteru do mieszkania. Nie bójcie się wyjść przed szereg i postawić na coś bardziej oryginalnego niż kolorowa, gładka ściana.