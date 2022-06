Nowoczesna willa przepełniona elegancją!

Projektanci mieli nie lada wyzwanie, by zaaranżować schody tak, aby pasowały do niezwykle eleganckiego charakteru całego domu. Drewniane schody z delikatnie zdobionymi, ale nadal prostymi poręczami stworzonymi ze stali, zestawiono z beżowymi ścianami, co nadało im łagodny wygląd. Tym jednak, co sprawia, że przestrzeń ta jest równie wyjątkowa, jak i reszta domu, jest żyrandol! Jest on niezwykle długi – jego kryształy ciągną się aż przez dwie kondygnacje, jednak dzięki lekkiej formie, zwężającej się ku dołowi, nie przytłacza on wnętrza.

Zachwycająca klasyka!