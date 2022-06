Nowoczesny dom cały w drewnie!

Wymiary działki wymusiły na projektantach stworzenie odpowiedniej bryły budynku, tak, by pozostała jeszcze odpowiednia ilość miejsca na ogród. Dom jest stosunkowo wąski i prezentuje się dość niepozornie od strony wejścia. Dopiero w dalszej części architekci podnieśli go do dwóch poziomów, by zwiększyć jego powierzchnię użytkową. Fasada budynku powstała na zasadzie kontrastu – biel i antracyt świetnie dopasowują się do nowoczesnej konstrukcji. Całość została złagodzona poprzez liczne okna, co sprawia, że dom nie wygląda ciężko.