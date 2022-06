Efekty przestrzenne – jak optycznie zmienić wnętrza kolorami

Czasami bywa tak, że sufit w naszym domu jest zbyt wysoki, przez co nie czujemy się w danym wnętrzu komfortowo. Istnieje sposób na to, by wizualnie go nieco obniżyć. Pomalujcie jego powierzchnię farbą w odcieniach szarości i sami zobaczcie, jaki genialny efekt daje to nieskomplikowane rozwiązanie. Nasi specjaliści zdecydowali się skorzystać z tego pomysłu, czego efekt widoczny jest na fotografii. Właściciele obiektu mogą teraz cieszyć się domem, który całkowicie spełnia ich oczekiwania!