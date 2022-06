We Will Rock You! 6 wspaniałych projektów domu na 6 rodzajów muzyki!

Rock to gatunek muzyki rozrywkowej, który powstał w połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Jego szybka ewolucja doprowadziła do zaistnienia ogromnej liczby podgatunków, do których możemy zaliczyć między innymi punk rock, hard rock, rock garażowy, rock alternatywny, indie rock, czy grunge. Jak sami widzicie, tak wielka rozpiętość odmian wymaga równie mocnej i nieprzewidywalnej mieszanki we wnętrzu! Projektanci z grupy Gullaksen Architects zdecydowali się na odważny w aranżacji salon, gdzie intensywne kolory skontrastowane zostały z bardziej mrocznymi detalami, takimi chociażby jak skórzane, czarne obicia foteli, czy ciemny kolor mebli. Wnętrze wieńczy plakat punkrockowego zespołu The Clash, co dodaje całości pazura. W przypadku przestrzeni w stylu rockowym pamiętajcie, że powinny być one wyraziste i mocne, dokładnie tak, jak muzyka, którą mają reprezentować.