Oryginalny dom z kolorowymi akcentami!

Drzwi do pokoju dziecięcego posiadają niezwykle nietypowy kolor podobnie, jak te, które znalazły się w salonie. Tutaj zamiast niebieskiego modelu zdecydowano się wprowadzić różowe! Ten odcień tworzy doskonały kontrast ze stonowanymi barwami, które zostały użyte do aranżacji ścian. Wejdźmy do środka i zobaczmy, co skrywa w sobie to magiczne miejsce…