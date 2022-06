Podkręć swoje miejsce dźwiękiem!

Głośnik centralny powinien znajdować się dokładnie naprzeciw osoby oglądającej i być umieszczony na tej samej wysokości, co jej uszy. Jest to najważniejszy głośnik kina domowego. Subwoofer emituje dźwięki na najniższych częstotliwościach – basy. Zazwyczaj umieszcza się go z przodu, ale położenie to jest dość elastyczne. Przedni lewy i przedni prawy głośnik nie powinny być skierowane dokładnie naprzeciw siebie. Ta sama reguła dotyczy tylnych głośników.Głośniki surround powinny znajdować się obok lub za miejscem przeznaczonym do siedzenia. Powinny być skierowane w stronę uszu i być do siebie obrócone w większym stopniu, niż głośniki przednie. Najprostszym sposobem uzyskania odpowiedniej odległości jest zmierzenie pokoju i wyznaczenie jego środka. Będzie to punkt odniesienia, względem którego należy wyznaczyć odległość poszczególnych głośników i kąty, pod którymi mają być skierowane. Zestawy takich samych głośników powinny znajdować się w jednakowej odległości od środka. Głośniki powinny znajdować się blisko ścian ale nie dotykać ich.