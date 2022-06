Przytulny minimalizm!

Czarujący salon zachwyca delikatnością i lekkością aranżacji. Paleta kolorów, oparta na bieli, beżach i brązach, czyni jego wnętrze eleganckim i modnym. Światło wpadające przez duże okno zostało rozproszono przez białe żaluzje, dzięki czemu wnętrze okraszone jest subtelnym blaskiem. Nowoczesna meblościanka z tyłu pomieszczenia zapewnia dużo miejsca na przechowywanie oraz ekspozycję dekoracji. Sam obszar wypoczynkowy to kwintesencją przytulności, z wygodnymi meblami do siedzenia oraz designerskimi stolikami kawowymi. Modny i stylowy efekt osiągnięto głownie za sprawą różnych mebli i dodatków, które, choć nie pasują do siebie, tworzą wspólnie oryginalną całość. Dzięki temu wnętrze to cechuje prostota, ale z całą pewnością nie nuda!