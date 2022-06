Luksus pod spadzistym dachem!

Nasza rezydencja obfituje w niespodzianki! Ze względu na swoją skalę pozwoliła ona na stworzenie prawdziwie wyjątkowych pomieszczeń. Na powyższym zdjęciu widzimy wejście do jednej z nich. To prywatna siłownia urządzona ze smakiem, co w przypadku tego pomieszczenia wcale nie jest oczywiste! Tutaj nie ograniczono się do zakupu sprzętu do ćwiczeń i zawieszenia lustra lecz zaproponowano aranżację w szarościach i srebrze, co wspaniale sprawdza się jako dla nowoczesnych maszyn.