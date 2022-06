Porady babci – jak wyczyścić piekarnik?

Piekarnik to miejsce w kuchni, którego wnętrze ma bezpośredni kontakt z żywnością, dlatego szczególnie w tym miejscu trzeba mieć na uwadze odpowiednie czyszczenie urządzenia. Pierwszym, najbezpieczniejszym sposobem jest wykorzystanie pary wodnej do zmiękczenia zaschniętych resztek jedzenia we wnętrzu piekarnika. Wystarczy, że do naczynia żaroodpornego wlejesz wodę, ustawisz temperaturę w piekarniku na 140 stopni i włączysz termoobieg. Po kilkunastu minutach naczynie należy wyciągnąć, a kiedy piekarnik wystygnie niezwłocznie zabierz się do ścierania namokniętego brudu. Powinien dużo łatwiej schodzić niż jakbyśmy to robili na sucho.