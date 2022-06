Wspaniała przemiana nudnej kuchni!

Rozpoczynamy od zdjęcia, które ukazuje nam, jak kuchnia wyglądała przed renowacją. Było to ciasne, wąskie i niepraktycznie urządzone pomieszczenie o staromodnej, nudnej zabudowie oraz nieatrakcyjnym wykończeniu. Drewniane meble o bogato zdobionych uchwytach dni swojej świetności mają już dawno za sobą. Także kafelki na ścianach nie pasują kompletnie do idei nowoczesnej kuchni. Kompletnie nie dbano tutaj o estetykę wnętrza, pozostawiając na widoku rury i pozostawiając wnętrze w stanie stałego bałaganu. Jak zobaczycie na kolejnych zdjęciach, to małe, niepraktyczne pomieszczenie kryje w sobie ogromny potencjał!