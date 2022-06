Nowoczesna oaza w centrum wielkiego miasta!

Naturalne materiały i jasne kolory królują także we wnętrzu. Białe, gładkie powierzchnie ścian i sufitu czynią je jasnym i przestronnym. Podłogę wyłożono jasnym, naturalnym drewnem, co dodatkowo potęguje to wrażenie. Pomieszczenie to stanowi doskonały dowód na to, że biel i drewno zawsze idą w parze, prezentując się naturalnie i nowocześnie zarazem. Strefa dzienna w tym domu jest otwarta, a tym, co ją dzieli, są funkcjonalnie meble, zróżnicowane poziomy oraz niskie ścianki działowe. Dzięki wielkopowierzchniowym oknom jest tu zawsze jasno i świeżo.