Jak zbudować grilla za kilka złotych!

Spotkania z rodziną i znajomymi na świeżym powietrzu, a do tego grillowane mięso i warzywa, to początek wiosennej aury, która wreszcie oznacza zakończenie długiej zimy.Zapach grillowanych warzyw i mięsa to jedna z zapowiedzi nadchodzących ciepłych i słonecznych dni.. Co prawda do miesięcy pełnych słońca mamy jeszcze daleko, ale coraz popularniejsze staje się grillowanie również w sezonie zimowym. Wystarczy zaopatrzyć działkę lub ogród w wygodne meble ogrodowe, które są w stanie wytrzymać każdą temperaturę, a do tego dołożyć miękkie pokrowce, które oczywiście na co dzień trzymane są w domu lub w altance. Skoro już mamy idealne warunki do grilla o każdej porze roku, ale nie mamy jeszcze samego grilla, to może sami go stworzymy?