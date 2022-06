Rustykalny dom z nowoczesnymi akcentami!

Jesteście miłośnikami życia blisko natury? Nie wyobrażacie sobie posiadania domu w środku miasta? Jeżeli na te pytania odpowiedzieliście twierdząco – mamy dla Was coś specjalnego! Nasi architekci stworzyli niezwykły obiekt w niewielkiej miejscowości, którą przepełniają piękne widoki. Dominującym materiałem w tym projekcie jest drewno, które nadaje całemu budynkowi rustykalnego charakteru. Dom prezentuje się naprawdę wspaniale! Będziemy mieli okazję przyjrzeć się z bliska, co dokładnie on skrywa w swoich zakamarkach. Mamy nadzieję, że dzisiejsza wycieczka będzie dla Was interesująca. Zaczynamy!