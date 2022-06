10 przepięknych szarych salonów!

Panuje przekonanie, że szary kolor to smutny, nudny odcień, ciężki w aranżacji wnętrz. Na szczęście znaleźliśmy dowody na to, że tak nie jest i podzielimy się nimi z Wami.

Przede wszystkim najważniejsze są dodatki. Jeżeli urządzamy szary salon, to odbiór tego wnętrza będzie zależał od tego jakie dodatki do niego dobierzemy. A wybór jest olbrzymi, od kolorowych lamp po obrazy czy dywan. Możliwości jest wiele, zadbajmy o to, aby dodatki miały spójny styl oraz kolorystycznie stanowiły jedną całość. Chcemy nowoczesnej, eleganckiej przestrzeni, a nie kiczowatego wnętrza.

Szary salon to doskonałe tło dla kolorów naturalnych i tych wyrazistych, takich jak czerwony, niebieski, a nawet żółty. Dobór dodatków w takim kolorze sprawi, że nasza przestrzeń ożywi się, stanie się barwniejsza, ciekawsza. A wystarczy tak mało, żeby zmienić odbiór całego pomieszczenia.

