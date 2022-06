TOP 6 – współcześni architekci, którzy Was zaskoczą!

Ci sami portugalscy architekci są odpowiedzialni za fantastyczny The Wall House. Tutaj także ważną rolę odgrywa monumentalność, jednak jej poczucie zostało osiągnięte nie poprzez surowość form lecz śmiałe użycie betonu połączonego ze szkłem. Dom Ściana zaprojektowany został na planie zbliżonym do prostokąta, który następnie wypełniono szeregiem kolejnych prostokątnych form, zmyślnie grając z pustką. Dwa nowoczesne baseny umieszczone jeden na drugim prezentują się zachwycająco! A wszystko to w otoczeniu sosnowego lasu.

Więcej o tym zapierającym dech w piersiach projekcie dowiecie się z Katalogu Inspiracji Finezja betonu i szkła! Naprawdę warto zobaczyć te zdjęcia…