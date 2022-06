Klimatyczne mieszkanie w starej kamienicy!

Pewnie część z Was zastanawiała się kiedyś nad tym, jak powinno wyglądać przytulne i nowoczesne mieszkanie. Nie martwcie się – dzisiaj postaramy się rozwiać Wasze wątpliwości. Zabierzemy Was na wycieczkę po wyjątkowo klimatycznym mieszkaniu w starej kamienicy. Jego twórcami są nasi architekci z Project Art, którzy dołożyli wszelkich starań, by stworzyć piękne oraz funkcjonalne wnętrze. Dokładnie przemyśleli oni każdy zakamarek tej przestrzeni, co pozwoliło na wprowadzenie paru pomysłowych rozwiązań. Zainspirujcie się ich pracą do stworzenia własnego domu marzeń! Zapraszamy do zwiedzania!